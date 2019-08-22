رئيس الوزراء: جئت تلبية لنداء الوطن ولا أملك عصا موسى

أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التعامل بصرامة في اختيار وزراء الحكومة المرتقبة. وأكد أنه سيعيد تلك الأسماء حال وجد أنها لا تنطبق عليها المعايير الموضوعة. وأردف (نريد كفاءات تعمل مع بعض بانسجام وتناغم).

Advertisements

وعاد وقال (جئت تلبية لنداء الوطن، والتركة صعبة ولا أملك عصا موسى، لكننا نتسلح بإجماعنا وتوافقنا). وتابع بالقول (دعونا نعمل مع بعض من أجل بناء وطن ونظام ديقراطي تعددي نحترم فيه خلافاتنا ونتمكن من خلق مشروع وطني يستوعبنا جميعاً)، بحسب صحيفة الإنتباهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)