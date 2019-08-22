أحمودي فخور بالحضور

عبّر الفنان عوض أحمودي عن فخره بمشاركته في كثير من الأعمال الغنائية الوطنية التي قدمت باصوات كبار الفنانين والشباب. Advertisements وقال أحمودي بحسب صحيفة آخر لحظة إن مصدر فخره ان يكون جزءاص أصيلا من الفرق الموسيقية التي نفذت تلك العمال, لأن المشاركة في أي عمل وطني هو مصدر فخر لي فنان. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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