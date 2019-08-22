القبض على متهم بتزييف العملة وعلى شقيقه بالسرقة

ألقت شرطة مباحث الأوسط شندي القبض على متهم بتزييف العملة ، حيث أبلغ تجار خراف أن شخصاً أتى إليهم وقام بشراء مجموعة من الخراف بمبلغ إتضح أنه مزيف ، عليه تم إبلاغ جهات الإختصاص التي ألقت القبض عليه ، ومن ثم التحقيق معه حول المادة 117 كما ألقت ذات المباحث على شقيقه بتهمة السرقة ، بعد أن تم تدوين بلاغ ضده بسرقة مراوح من عدد من المدارس ولازالت الشرطة تباشر تحرياتها في البلاغ بحسب صحيفة الدار .

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )