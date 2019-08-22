التاريخ: 22-أغسطس-2019 فى : حوادث 31 مشاهدة ضبطت قوات الدعم السريع قطاع جنوب دارفور، مجموعة من ثلاثة أشخاص ينتحلون صفتها، يُمارسون ترويع ونهب المُواطنين. Advertisements وكَانت قُوة من استخبارات الدعم السريع بقيادة الملازم محمد ماكن والمُساعد حسن حسين، ضَبَطَت المجموعة وهي ترتدي الزي الرسمي لـ “الدعم السريع” وتقوم بترويع ونَهب المُواطنين بحي الوحدة ووادي نيالا ليلاً. وأوضح محمد ماكن أنّ قواته بمُوجب معلومات وردت إليها بمُمارسات تلك المجموعة من ترويعٍ ونهبٍ وتجارة المُخدّرات وحُبُوب الخرشة في الحفلات والأسواق، وبمُتابعة مُتأنية استطاعت القبض على الثلاثة وهم يرتدون الزي الرسمي ويقومون بسرقة منزل أحد المُواطنين، وأضاف بأنّه تم فتح بلاغات في مُواجهة المُتّهمين بقسم شرطة نيالا شمال تحت المادتين (١٧٤ و٩٣) من القانون الجنائي، وجارٍ التحري معهم بغية تقديمهم للمحاكمة، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الدعم السريع” بنيالا تضبط أفراداً يُروِّعون المُواطنين باسمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.