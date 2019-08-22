بلاغات من (6) تجار خسروا شيكات بقيمة (31) مليار جنيه

قيد (6) من كبار التجار بلاغات جنائية فى مواجهة تاجر عقب استيلائه على شيكات بقيمة (31) مليار جنيه تخص التجار الشاكين، فيما قامت مجموعات أخرى من التجار المتضررين بتدوين بلاغات فى مواجهة ذات التاجر المتهم الذى اختفى فى ظروف غامضة،

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وكشفت مصادر ان بلاغات بأقسام متعددة قيدت فى مواجهة التاجر المختفى، ونقلت المصادر ان التاجر المتهم يتعامل مع شركات الاسمنت والسيخ والزوى، ويقوم باستلام شيكات من التجار المتضررين نظير تسليمهم مبالغ نقدية سائلة مقابل فوائد ربحية يحددها هو حسب مبلغ الشيك.

واضافت المصادر ان المتهم وشخص آخر استوليا على مبالغ الشيكات قبل ان يختفى المتهم الأساسي. وفى ذات السياق عثرت السلطات على نحو (30) شيكاً بقيمة (8) مليارات أثناء تفتيش منزل المختفى، فيما مازال التجار يبحثون عن المتهم عقب هروبه بشيكات تبلغ قيمتها (31) مليار جنيه، بحسب صحيفة الإنتباهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)