تراجع كبير في أسعار الإسمنت والسيخ بالاسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف بعض تجار إسمنت بحري شارع الإنقاذ والسجانة لـ(السوداني) أمس، عن تراجع الأسعار خلال الأيام، وعزوا الانخفاض لوفرة العرض بالأسواق.

وقال أحمد طه تاجر إسمنت ببحري لـ(السوداني) أمس، إن هذه الأيام تشهد تراجع في أسعار الإسمنت نتيجة للخريف، ويتخوف الموردون من الخسارة ويجعلهم يطلبون كمية قليلة من الإسمنت وأن هناك وفرة في حجم العرض، مبينا أن سعر الطن تراجع من (10,200-10,50) جنيه، واصفا القوة الشرائية بالضعيفة رغم تراجع الأسعار، وأشار إلى أن سعر إسمنت صخر السودان والشمال بلغ (10,100) جنيه للطن بدلا عن (10,300) جنيه، وعطبرة وبربر (10,200) جنيه، متوقعا المزيد من تراجع السعر نتيجة لضعف القوة الشرائية.

وأكد تاجر إسمنت وسيخ بالسجانة – فضل عدم ذكر اسمه – ركود السوق ووفرة العرض ما انعكس إيجابا على تراجع الأسعار، وقال إن سعر “سيخ أوميقا” تراجع نحو (50,5) جنيه بدلا عن (58) جنيه، وأضاف: سعر الإسمنت بالأسواق يتراوح ما بين (10,5-10,200) جنيه، مشيرا إلى أن فصل الخريف عموما تتراجع أسعار مواد البناء، نتيجة الوفرة وضعف حركتي البيع والشراء، إضافة لضعف طلب عليه من قبل الموردين.

وتحدث مدير تسويق إسمنت عطبرة معتز حسن لـ(السوداني) عن استمرار مشكلة الفيرنست والجازولين بالمصنع، مما انعكس سلبا على تراجع الإنتاج إلى ألفي طن بدلا عن (5,700) طن يوميا، مضيفا أن تراجع يتوقف على حسب وفرة مواد التشغيل “الكهرباء والفيرنست والجازولين”، لأن المصانع تعتمد كليا على الفيرنست.