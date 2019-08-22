مهددات خطيرة قد تنسف المرحلة الانتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لايخفى على احد حجم التهديدات والمخاطر المحيطة بالتغيير الذى حدث بالبلد والتحديات التى يمكن ان تعيق مسيرة النهضة والخروج ببلادنا من ازمتها الحادة التى تعيشها الان سواء على المستوى السياسى او الاقتصادى .

اختلفت قوى الحرية والتغيير وتشاكست فى مابينها وتفهم الناس الظرف وقالوا لا مشكلة فغدا يتفقون ولا خوف على الممارسة الديموقراطية.

وتحركت مجموعات ارتبطت مصالحها بالنظام البائد فأرادوا ان يعيقوا المسيرة ويمنعوا الناس من بلوغ مقاصدها وتنوعت وسائلهم تحريضا وتثبيطا وكذبا وتدليسا وتشويها لصورة الغير لايمنعهم دين ولاخلق من الوقوع فى المحذور ولا ارتكاب المحظور ولكن الشعب بمعرفته سوء نيتهم وخبث سريرتهم ابطل مكرهم وافسد خططهم وما كان لمكائدهم ان تمر والشعب واع منتبه .

وتدخلت قوى خارجية اقليمية ودولية وتنافست علها تجد لها موطئ قدم فى الساحة فتحرك الثوار او تؤثر فى الحراك ، وسعى البعض الى اتخاذ بلادنا ساحة يصطرعون فيها وارادوها ميدانا ينافسون فيه بعضهم بل ارادوه محلا لتصفية حساباتهم واوشكت مصائب ان تحل ببلدنا وشعبنا ولكن وبحمد الله وتوفيقه مرت كل مخططاتهم وعرف الناس سوء تدبيرهم فتمكنوا من تفويت الفرصة عليهم .

اعلاه وغيرها مهددات تعرضت لها الثورة فى مهدها وخاف الكثيرون ان تتسبب فى نسف المرحلة الانتقالية وتفويت الفرصة على الناس للانتقال بعد مخاض عسير من العسكرية والشمولية والاستبداد الى المدنية والحكم الراشد وسيادة القانون وتنفس الاحرار الصعداء ان ثورتهم بحمد الله قد عبرت المزالق وان الجميع فائزون لان الوطن هو الكاسب ، ولكن يلزم ان لا نغفل عن مهددات حقيقية يمكن بسهولة ان تنسف المرحلة الانتقالية وتخرج الناس من المولد بلا حمص ومن هذه المهددات والمخاطر المشاكل الكبرى التى ظلت تواجه الناس فى قطاع الخدمات حيث النقص الحاد فى الماء والكهرباء اضافة الى الازمات القديمة المتجددة فى الخبز والوقود والنقود وهذه قضايا حيوية يلزم ان تنال حظها من العلاج العاجل والا فلا فائدة ترتجى ، واخطر من هذا مواصلة جندنا فى الاشتراك بالعدوان على اليمن وعدم تاثمهم من ذلك بل اصرار قيادات فى المجلس العسكرى الانتقالى وقيادات بقوى الحرية والتغيير على اتخاذ نفس الموقف السعودى وهذه لعمرى طامة كبرى ونازلة عظمى كفيلة لوحدها بزلزلة اركان الحكم الانتقالى