ثلاث تحديات تواجه حكومة حمدوك الانتقالية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال محمد عديلة عضو حزب الأمة السوداني، هناك 3 تحديات رئيسية أمام حكومة حمدوك في السودان، تتمثل في ضرورة الشروع في تكوين المفوضيات وإكمال الرافعة الثالثة من شعار الثورة وهو السلام وإيقاف الحرب.

والتحدي الآخر هو الدولة العميقة و تمكنها من أركان الدولة ونقل السودان لمرحلة جديدة في المحيط الدولي والعربي وتقديم عرابين للدول التي تضررت من سياسات النظام السابق، والتحدي الثالث هو الانتصار لمشكلات الناس ومعالجة حالة التردي الاقتصادي في البلاد.

وأوضح أن قوى الحرية و التغيير ستقدم 3 مرشحين لكل منصب وزراي ومن حق رئيس الوزراء أن يختار واحدا من بينهم ومن يراه أنسب باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية.

واعتبر عبود الخليفة الكاتب والمحلل السياسي، أن تحرر حمدوك من تأثير قوى التغييربالسودان أكبر معضلة ستواجهه بالمرحلة المقبلة، وكذلك اختيار الطاقم المرشح لتولى المناصب من قبل الحرية و التغيير .

وأدى عبد الله حمدوك اليمين الدستورية بالقصر الرئاسي بالخرطوم لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة السودانية.

وأعلنت قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، مؤخرا، اتفاقها على تولى حمدوك، رئاسة الوزراء، خلال الفترة الانتقالية.

وحمدوك حاصل على درجة الدكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر البريطانية.

وعمل حمدوك، لسنوات أمينًا عامًا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وخبيرا اقتصاديا في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة بالسودان.

وعقد المجلس السيادي في السودان اجتماعا مغلقا برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، وذلك عقب أداء تسعة من أعضائه اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء عباس علي بابكر.

ومن المقرر أن يؤدي العضو العاشر في المجلس محمد التعايشي اليمين في وقت لاحق.