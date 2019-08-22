الثورية : الحرية والتغيير سعت لجمع الغنائم فقط خلال المرحلة الانتقالية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد القيادي بالجبهة الثورية السودانية، محمد أحمد سر الختم، الأربعاء، أن الجبهة عملت على توحيد صفوف المعارضة في البلاد، دون لم تهادن الرئيس السابق عمر البشير.

وقال سر الختم “شاركت الجبهة الثورية في تأسيس قوى إعلان الحرية والتغيير وتصدرت صفوف المعارضة”.

من جانبه قال نائب رئيس الجبهة الثورية، التوم هجو، خلال مؤتمر صحفي من الخرطوم، إن العديد من قوى المعارضة سعت لجمع الغنائم فقط خلال المرحلة الانتقالية.

وأضاف أن الجبهة تسعى لتحقيق السلام في السودان، مع الابتعاد عن المحاصصة في السياسة.

وتأتي هذه التصريحات عقب تأدية أعضاء المجلس السيادي بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين الدستورية.