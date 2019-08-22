حمدوك يعلن برنامج حكومته في الفترة المقبلة…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعرب رئيس الوزراء الكتور عبدالله حمدوك عن سعادته بوجوده في ربوع الوطن، وترحم على الشهداء، وتمنى الشفاء للمصابين الذين تزين صدورهم ما قدموه من تضحيات، وحيا الشعب السوداني في كل الربوع، والشباب الذي قاد أعظم ثورة في حياتنا المعاصرة.

وقال في أول خطاب له عقب أداء اليمين الدستورية الاربعاء (21 أغسطس 2019م) إن برنامج حكومته هو شعار الثورة “حرية.. سلام وعدالة”، موضحاً أن السلام أولوية الحكومة، وأن الاقتصاد سيعتمد على الإنتاج لا على الهبات، لكون بلادنا غنية بمواردها.

وأكد حمدوك أن المرأة ستأخذ الدور الريادي الذي تستحقه، وهو ليس منحة، ولكنه حق.

ودعا إلى أن نتفق على كيف يحكم السودان، ولندع للشعب اختيار من يحكمه، مؤكداً بقدرة السودانيين على قيادة المرحلة بتوحدهم، مشيراً إلى أن ما تحقق كان بفضل وحدة الشعب.

وأعرب حمدوك عن الوقفة مع الذين تضرروا من كوارث السيول والأمطار، مؤكداً وقفة الحكومة معهم، مشيراً إلى أهمية إيجاد مؤسسات تعين في مثل هذه الأزمات.