شن سياسي كويتي بارز، هجوماً حاداً على الحكومة الشرعية، في سلسلة تغريدات رصدها موقع (اليمن العربي) .

وقال السياسي، الدكتور، فهد الشليمي، "الهاربين من بيوتهم في صنعاء بعد ان انتهك حرماتها الحوثي وعبث بمحتويات ادراجهم وغرف نومهم وتصور فيها تزداد شجاعتهم في وسائل التواصل الإجتماعي في مهاجمة

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كانت هذه تفاصيل خبر فهد الشليمي يهاجم الشرعية ويطالب التحالف بقطع مرتباتهم ويسخر من الإصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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