وزير الدفاع الأمريكي: لا أثق بزعيم كوريا الشمالية

وأجاب إسبر في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، ردا على سؤال يتعلق بثقته، بكيم جونغ أون، قائلا: "لا".
ووفقا له، الولايات المتحدة بحاجة إلى اتفاق يمكن التحقق منه مع كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي.
وعندما سئل عما إذا كان كيم جونغ أون، سيوافق على نزع السلاح، أجاب إسبر: "الخبراء سيخبرونكم، لكن على الأرجح، "لا"، لكن دعونا نرى".
هذا وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمتين مع كيم جونغ أون، لكنه لم يتوصل بعد إلى اتفاقات ملموسة بشأن مسألة نزع السلاح النووي.
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