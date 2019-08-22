تعرف على مواعيد الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين

ويلتقي النصر مع ضمك فى السادسة من مساء غد الخميس، في إفتتاح مباريات النسخة الجديدة من مسابقة الدوري السعودي، بتوقيت القاهرة على ملعب "الملك فهد" الدولي بالعاصمة السعودية "الرياض".
كما يلتقي الاهلي مع العدالة فى الثامنة إلا عشر دقائق من مساء غدا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة.
وتتواصل مباريات الجولة الأولى مساء الجمعة بثلاث مباريات هى: الهلال مع أبها والتعاون مع الحزم، والاتحاد مع الرائد.
وتقام 3 مباريات ختامية مساء السبت، هى: الفتح مع الشباب، والفيصلي مع الفيحاء والوحدة مع الاتفاق.
وكان نادى النصر توج بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة الدوري السعودى فيما حل نادى الهلال فى الوصافة، بينما توج التعاون بطلاً لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
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