أزمة في غاز الطبخ في العاصمة ووصول سعر الأنبوبة لــ (200) في السوق الأسود

الخليج 365 :

تشهد العاصمة الخرطوم أزمة في غاز الطبخ منذ فترة ووصل سعر أنبوبة الغاز في السوق الأسود مبلغ (200) جنيها كاملة بينما وصلت في الجزيرة مبلغ (250) جنيها واشتكت احدي ربات البيوت لـ (أخبار اليوم) من عدم توفر الغاز الأمر الذي دفعها للعودة لاستخدام الفحم النباتي غالي السعر. وأشارت إلى ان تكلفته تصل الى أكثر من مبلغ (50) جنيها يوميا في حالة استخدامه في الطبيخ وصنع الشاي والقهوة وغيرها.

وأشارت ربة المنزل التي فضلت عدم الكشف عن اسمها الي أن احد أبنائها عجز عن توفيره لها منذ ثلاثة أيام على الأقل رغم انه يستخدم سيارته في البحث عنه.

وقال احد أصحاب محل بيع الغاز لـ (أخبار اليوم) ان الغاز لا يتوفر لديه منذ عدة أيام تحديدا قبل بداية إجازة عطلة العيد وهو ما خلق ضيقا شديدا وسط المواطنين الذين استخدموا الغاز بكثرة خلال عيد الأضحى بالتالي باتت الكثير من الأسر تعاني الآن.

وأوضح بأنه اتصل بالوكيل الذي يتعامل معه لكن الأخير أخطره بأنه لم يتسلم حصته حتى الآن.

وتخوف مواطن آخر أن تتطاول الأزمة وتؤثر على أسعاره، لكنه تخوف بشدة من أن تعاني المخابز من عدم توفره وهو ما يعني توقف الكثير منها عن العمل وتزايد شح الخبز الحالي بأكثر مما هو عليه الآن.

وأوضح أحد مواطني شرق الجزيرة لـ (أخبار اليوم) ان سعر الأنبوبة وصل لديهم الى مبلغ (250) جنيها في الأسود مبينا بأنه لا يتوفر في العادة بالشكل المطلوب لدي محال البيع ولكن بعد ممارسة ضغوط يوفرونه بالمبلغ المحدد الذي ذكره.

ودعا مواطنون وزارة النفط الى ضرورة الكشف عن أسباب الأزمة للرأي العام ليقف على ما يحدث خاصة وأن الأزمات تزايدت.