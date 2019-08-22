التحالف العربي يعلن إسقاط طائرتين بدون طيار أطلقهما الحوثيون باتجاه بالسعودية

أعلن التحالف العربي في اليمن اليوم الخميس عن اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باتجاه مدينة خميس مشيط بمنقطة عسير جنوب غربي السعودية وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرتين دون طيار (مسيّرة) أطلقتهما جماعة أنصار الله. وأوضح المالكي أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

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