موعد لقاء الإياب بين الأهلي ضد نادي اطلع بره المقبل والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة للمباراة

يبحث العديد من محبي وعشاق القلعة الحمراء عن موعد لقاء الأهلي ضد نادي اطلع بره السوداني في مباراة الإياب في الدور رقم الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا الحالية التي انطلقت حاليا لعامي 2019م ـ 2020م، ويبحثون عن ما هي القنوات التي ستذيع هذا اللقاء، ويحاولون معرفة ما هي الغيابات للاعبين وما هو التشكيل المتوقع لكلا الفريقين للاطمئنان على الفريق الذي يحبوه ويشجعوه.

سيفتح ملعب استاد برج العرب في محافظة الاسكندرية كل أبوابة ليستضيف مباراة الأهلي ضد نادي أطلع بره السوداني، وهو الفريق بطل جنوب السودان، في لقاء الإياب للدور رقم الـ64 لبداية بطولة الدوري الأفريقي لعامي 2019م ـ 2020م، وهي التي سوف تقام على يوم الجمعة غدا الموافق يوم الـ 23 من شهر أغسطس الراهن لعام 2019م، وهو الموافق هجحريا يوم الـ 22 من شهر ذو الحجة الراهن لعام 1440هـ.

من جهة أخرى قد ودع لاعبي القلعة الحمراء ـ الشياطين الحُمر بطولة ومسابقة كأس مصر من بعد هزيمته التي كانت امام فريق بيراميدز بنتيجة هي هدف نظيف بلا رد، فى داخل المباراة وهي التي جمعت في ما بين الفريقين على ارض ملعب برج العرب، وأن تلك الخسارة هي لم تكن بالنسبة الى الاهلي هي الأولي التي كانت امام هذا الفريق في خلال ذلك الموسم من حيث استطاع فريق بيراميدز هزيمة الأهلي فى خلال الدور الاول من بطولة الدوري بنتيجة هي هدفين نظيفين بلا رد، ومن ثم خسر ايضا من نفس الفريق ـ بيراميدز فى لقاء الإياب بنتيجة هي هدف نظيف بلا رد، ليكون هكذا بيراميدز هو الفريق الذي فاز على الاهلي لعدد ثلاث مباريات كانت على التوالي فى خلال موسم واحد.

هذا حيث أنه من المقرر ان يحصل لاعبي الأهلي على مدة راحة من بعد اقامة هذه المباراة ومن بعد الراحة يبدأ ويستأنف مرانه وتدريباته للتجهيز والإستعداد لاقامة مباراة العودة التي سوف تكون امام فريق نادي أطلع بره السوداني، بحيث كان قد حقق الشياطين الحُمر النصر عليه في مباراة الذهاب بنتيجة هي رباعية نظيفة بلا مقابل وهو اللقاء الذي اقيم في يوم الاحد الماضي على ارض ملعب مدينة برج العرب في محافظة الأسكندرية

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توقيت اقامة المباراة غدا الجمعة هو تمام الساعة الـ 20:00 على حسب توقيت مصر، وتمام الساعة الـ 21:00 على حسب توقيت السعودية

غيابات الأهلي في المباراة هو اللاعب محمد محمود وهو سيغيب بسبب الإصابة، هذا بالإضافة إلى غياب اللاعب التونسي علي معلول بسبب ظروف أسرية له من بعد حصوله على الإذن من قبل الجهاز القني، وليس هناك غياب بسبب اية ايقاف.

سيكون محمد يوسف هو المدير الفني المؤقت في هذه المباراة من بعد مغادرة الأوروجواياني كابتن مارتن لاسرتي، وسوف يعتمد كابتن محمد يوسف على نفس اللاعبين والعناصر الأساسية التي دائما ما تكون في قائمة التشكيل، وهو سوف يدفع في داخل مركز حراسة المرمى بالحارس محمد الشناوي، وسوف يكون أمامه لاعبين وهم كلًا من، اللاعب محمود وحيد وهو بديلًا للاعب التونسي على معلول ـ واللاعب أيمن أشرف ـ واللاعب رامي ربيعة ـ واللاعب محمد هاني ـ وفي خط الوسط سوف يتواجد اللاعب حمدي فتحي الى جانب اللاعب السولية ـ وسوف يكون موجودا أمامهم الثلاثي وهم اللاعب صالح جمعة ـ اللاعب حسين الشحات، اللاعب رمضان صبحي، وسوف يتواجد في الأمام اللاعب وليد أزارو.