نيجيريا تحتفل بمرور 3 أعوام دون اكتشاف حالات إصابة جديدة بشلل الأطفال

وذكرت قناة "فرانس 24" في نشرتها الليلة باللغة الانجليزية أمس الأربعاء، أن مدير الوكالة الوطنية لتنمية الرعاية الصحية الأساسية في نيجيريا فيصل شعيب، وصف مرور الأعوام الثلاثة دون الإعلان عن اكتشاف حالة إصابة جديدة بشلل الأطفال بأنه يمثل "نقطة تحول تاريخية بالنسبة لنيجيريا والمجتمع الدولي بأسره".
وذكرت القناة الإخبارية، إلى أن نيجيريا - أكبر دول إفريقيا سكانًا - كانت آخر دولة في القارة السمراء تعاني من شلل الأطفال، غير أنها لم تسجل أية حالات إصابة جديدة منذ أغسطس 2016، ومن المنتظر أن ترفع نيجيريا في مارس القادم تقريرًا إلى منظمة الصحة العالمية بشأن مرض شلل الأطفال تمهيدًا لإعلان خلو القارة الإفريقية بأسرها من هذا المرض الخطير.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت تراجع حالات الإصابة بشلل الأطفال في مختلف أرجاء العالم بنسبة 99% منذ عام 1988.
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