كلوب: كوتينيو أفضل من ارتدى القميص رقم 10 منذ ديل بييرو

تحدث الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، عن انضمام النجم البرازيلى فيليب كوتينيو، إلى فريق بايرن ميونخ الالمانى، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

قال كلوب لصحيفة "كيكر" الألمانية، عن انضمام كوتينيو لفريق بايرن ميونخ:"هو لاعب رائع وسيقدم إضافة كبيرة للفريق، ويمتلك قدم يمنى مثيرة".

وأضاف مدرب ليفربول حديثه قائلا:"منذ اعتزال أليساندرو ديل بييرو، لم أر لاعبا قادرا على تسجيل أهداف من أماكن وزوايا متشابهة، فهو رائع فى المساحات الصغيرة، كما يمتلك السرعة فى المساحات الواسعة، وأعتقد أن كوتينيو أفضل من يقوم بدور رقم 10، كما يمكنه اللعب فى الجناح الإيسر".

وأشار مدرب الريدز إلى أن بايرن ميونخ يحتاج إلى كوتينيو، والأن عليهم أن ينجحوا فى دمجه سريعا مع الفريق، من أجل أن يتألق.

جدير بالذكر أن كوتينيو، رحل عن ليفربول فى يناير 2018، إلى برشلونة، فى صفقة هى الأغلى بتاريخ البارسا، بقيمة 160 مليون يورو، ولكنه لم ينجح فى تقديم المستوى المنتظر منه.