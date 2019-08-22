ونشر النحات المصري محمود فؤاد صاحب تمثال حسن حسني، مجموعة صور للتمثال، ليبدأ المغردون في إعادة نشر الصور ويصبح التمثال في صدارة الموقع.
وأوضح موقع "في الفن" أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن إعجابهم بالعمل الفني الذي قام به النحات الشاب، وتقديرهم للفنان المصري الكبير عبر التغريدات.
تجدر الإشارة إلى أن الفنان حسن حسني يعرض له حاليا فيلم "خيال مآته"، وهو من بطولة النجم الكوميدي أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي
كانت هذه تفاصيل خبر تمثال الفنان حسن حسني يثير الجدل على موقع تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.