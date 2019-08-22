الخارجية العراقية تعلق على ضرب مواطنة في مطار مشهد الإيراني

بغداد - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، الدكتور أحمد الصحاف في بيان: "إن بلاده تتابع باهتمام بالغ قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب في مطار مشهد".
وأضاف الصحاف، أن "العراق يتعامل مع الوافدين إلى أراضيه بكل إنسانية واحترام، وندعو جميع دول العالم أن تتعامل بالمثل مع العراقيين المتواجدين على أراضيها".
وتعرضت سيدة عراقية من أهالي محافظة النجف العراقية في الـ 18 أغسطس/ آب الجاري للضرب بمطار مشهد الدولي.
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