ترامب: أنا أكثر رئيس أمريكي ساعد إسرائيل

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، أن ما من رئيس أمريكي آخر ساعد إسرائيل بقدر ما فعل هو.

وجاء ذلك في معرض رده على سؤال، في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، عن قوله إن اليهود الأمريكيين الذين يصوتون للحزب الديموقراطي هم ”عديمو الولاء“.

وقال ترامب: ”أنا مسؤول عن أشياء عظيمة لإسرائيل.. ما من رئيس على الإطلاق قام بأي شيء يقترب مما قمت به لإسرائيل، من مرتفعات الجولان والقدس وإيران وغيرها“، في إشارة إلى اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبسيادة الدولة العبرية على هضبة الجولان السورية المحتلة، وانسحابه من الاتفاق النووي مع إيران.

وجدد الرئيس الجمهوري اتهامه لخصومه الديموقراطيين، ولا سيما النائبة الفلسطينية الأصل رشيدة طليب، بـ“معاداة السامية“. وقال ”إنهم معادون لإسرائيل“.

وأضاف: ”برأيي، إذا صوتت لديموقراطي فأنت خائن للشعب اليهودي وخائن جدًا لإسرائيل“.

واعتبر ترامب أن ”الديموقراطيين ابتعدوا عن إسرائيل حقًا، لا أستطيع أن أفهم كيف يمكنهم فعل ذلك“.

وكان ترامب قال أمام الصحافيين في المكتب البيضاوي مساء الثلاثاء: ”أعتقد أن أي يهودي يصوت لديموقراطي، أعتقد أن ذلك يظهر إما افتقاداً كاملاً للمعرفة أو عدم ولاء منقطع النظير“.

واعتبر منتقدو هذا التصريح أنه يندرج في إطار صورة نمطية تعتبر اليهود أصحاب ”ولاء مزدوج“، وتشكك بانتماء المواطنين اليهود للبلد الذي يعيشون فيه.

انتقادات لنتنياهو

وانتقدت منظمة إسرائيلية حقوقية، الأربعاء، التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الصمت حيال تصريحات ترامب.

Advertisements

وقالت حركة ”السلام الآن“، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع ”فايسبوك“، مساء الأربعاء: ”كنا نظن أن 24 ساعة ستكون كافية لرئيس الوزراء الإسرائيلي لإدانة إعلان الخونة، الذي أدلى به ترامب، المعادي للسامية“.

وأضاف البيان: ”بهذا التصريح؛ هاجم ترامب 80% من اليهود في الولايات المتحدة“.

وبنبرة تهكم اختتمت الحركة بيانها بالقول: ”لم نتوقع أن يصبح نتنياهو فجأة قائدًا مهتمًا بشيء آخر غير بقائه بالحكم“.

وبخلاف نتنياهو، لم يدلِ أي مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، بأي تصريحات بشأن هجوم ترامب على اليهود الأمريكيين الذين يصوتون للحزب الديمقراطي.

بينما تحدث الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مع رئيسة مجلس النواب في الولايات المتحدة، نانسي بيلوسي في هذا الشأن، بحسب صحيفة ”يسرائيل هيوم“.

وفي اتصال هاتفي مع بيلوسي دعا ريفلين إلى ”أن تبقى إسرائيل فوق الانقسامات السياسية“، مضيفًا أن ”العلاقات بين دولة إسرائيل والولايات المتحدة هي علاقات وثيقة بين الأمم“.

الثلاثاء، ذكرت صحيفة ”هآرتس“، العبرية أن الغالبية من اليهود الأمريكيين يصوّتون للحزب الديمقراطي الذي حصل على قرابة 80% من أصوات اليهود في الانتخابات النصفية للكونغرس في 2018.

ل