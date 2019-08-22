حمدوك يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للوزراء …

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يعود إلى البلاد رئيس الوزراء المرشَّح عبد الله حمدوك صباح اليوم الأربعاء ويؤدي القسم أمام رئيس القضاء ورئيس مجلس السيادة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وأكد الكباشي في مؤتمر صحفي مساء أمس، أن رئيس الوزراء سيؤدي القسم أمام رئيس المجلس السيادي ورئيس القضاء في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء. المادة السابقة ثم ماذا بعد؟.. بقلم محجوب عروة المقالة القادمة كرامتنا.. بقلم شمائل النور

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