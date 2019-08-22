الاتحاد الاوربي ينفي تقديمه مساعدات للحكومة الانتقالية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفى متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، قيام الاتحاد بتقديم أي دعم مالي للحكومة السودانية، أو للمجلس العسكري الانتقالي أو قوات الدعم السريع، وتأتي التصريحات تلك ردًّا على تقرير نشرته مجلة “دير شبيجل” الألمانية يوم الإثنين.

ونفى المتحدث الأوروبي المزاعم القائلة بأن المشروعات التي ينفذها في السودان، دعمت القوات المسلحة وساهمت في أعمال عنف ضد المدنيين خلال الأزمة السياسية الأخيرة في السودان. وقال المتحدث أن الاتحاد علق في الأشهر الأخيرة البرامج المنفذة في المناطق الكائنة بشمال شرقي السودان، والتي تهدف إلى الحد من الهجرة. وتعرضت برامج الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى الحد من تدفقات الهجرة بالسودان إلى انتقادات حادة، بدعوى أنها لا تدعم بشكل مباشر برامج الحد من الهجرة غير الشرعية.