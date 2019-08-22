الامطار والسيول .. احصاءات مرعبة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

صورة قاتمة تلك التى رسمها التقرير الرسمى عن اوضاع الامطار والسيول بالبلد ومانتج عنها من اثار سالبة فى العديد من الجوانب .

وكيل وزارة الصحة المكلف دكتور سليمان عبد الجبار سرد للصحفيين حجم الاضرار التى نتجت عن الامطار وادناه بعض الارقام التى ذكرها السيد الوكيل فى مؤتمره الصحفى :

(56) محلية بـ (16) ولاية تأثرت بالسيول والأمطار في الفترة من (14) يوليو إلى (16) أغسطس الجاري.

انهيار (3148) مرحاضاً انهياراً كلياً و (2500) مرحاض انهياراً جزئياً.

انهيار (9500) منزل انهياراً كلياً و (4) آلاف انهياراً جزئياً وسط تأثر (16) ألف أسرة.

,نفوق (3137) حيواناً.

وذكر وكيل الوزارة المكلف أن منطقة جنوب الحزام في الخرطوم أكثر المناطق تضرراً من جميع محليات الولاية، وقال إن هناك أكثر من (1000) منزل انهارت بصورة كلية في منطقة جنوب الحزام، وانهار (500) مرحاض بمناطق حي النصر وغبوش وأنقولا ومانديلا وقلب الأسد وجزء من اليرموك، بجانب تأثر مناطق عد حسين والأزهري والسلمة جنوب تأثيراً خفيفاً.

وأعلن وكيل الصحة المكلف عن انقطاع مناطق وصعوبة الوصول إليها,

ولفت إلى حصار فرضته السيول على أكثر من (600) أسرة، ولم يتم الوصول إليها بمنطقة الحمرة في شمال كردفان.

واعلن عن وفاة (46) شخصاً وأصابة (97) إصابات متفاوتة بسبب الفيضانات والسيول والأمطار.

الامطار رحمة لكن السياسات الخاطئة وسوء الادارة وعدم التصرف الصحيح والحكيم يجعلها نقمة وتنقلب خرابا ودمارا على الناس .

نتمنى ان تقوم الجهات المختصة فى العهد الجديد بمعالجة كل ما من شانه ان يحيل الخير الى شر والفرح الى ترح والنعمة الى نقمة وهذا امر مقدور عليه .