بسم الله..نبدأ.. بقلم احمد مجذوب البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بسم الله مجرأها ومرساها تبدأ اﻻن مرحله جديدة من تاريخنا السياسي..ونضع نقطة في آخر سطر ونقلب صفحه تاريخ مضي ملئ باﻻخفاقات والفشل والعثرات ..ونبدأ كتابة سطر جديدمن تاريخنا يحدونا فيه اﻻمل والرجاء بأن يكون مستقبلنا افضل من ماضينا وحاضرنا..ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الكبيرالمتعال الملجأ والمﻻذ..الذي ندعوه ﻹعانتنا وتلبيه حاجتنا..ندعوه لخريف ناجح ومبشر حتي تخضر اﻻرض ويمتلئ الضرع..فيكفي حاجتنا فتزول الفاقه وينحسرالفقر..فتحمل البواخر فائض انتاجنا فتعود علينا خيرا وبركته بفضل عطائيه ومنه.. سبحانه وتعالي، وجهدنا ومثابرتنا في العمل واﻻنتاج..وتوجهنا الخاص له..هذه هي المعادله السحريه للخﻻص بطرفيها..الجهد والمثابرة..واﻻخﻻص والتوكل والتوجه اليه سبحانه المتعالي..فﻻيظنن ظان ان حسابات اﻻرض المنظورة ومعادﻻتها المحدودة هي وحدها الكفيله بخروجنا من مستنقعنا الذي نعيش فيه..فشحذ الطاقات واستثارة الهمم تحتاج لبعد ايماني وطاقه روحيه تسندها وتعضدها..وتجارب الدول ذات العمق الحضاري كالصين والهند واليابان ودول جنوب شرق اسيا تدلل علي هذا الزعم..فالبعد الروحي واﻻيمان بما يعتقدون ظاهرا في ممارستهم اليوميه..في مكان العمل..او عند تناول الطعام..اوحتي في ممارستهم للرياضه التي تتأسس في المقام اﻻول لﻻجادة والحذق فيها،، علي التأهيل النفسي والروحي المستمد من الديانات التي يؤمنون..ولهذا تجاوزت هذه الدول الصعاب ونهضت بجهدها ومثابرتها وثقتها بنفسها واعتمادها علي مكونها وارثها الثقافي والروحي.. ونحن ﻻنفتقدالي هذه المعادله..انما يعوزنا اﻻلتفات الي مابين ايدينا من طاقات ماديه وروحيه وتسخيرها لنهضه شامله تطرق باب كل حيواتنا..ان كانت تجربه اﻻنقاذ خصما علي تجلي التدين في الحياة العامة فإن ذلك كان مرده للمنهج الذي مورس في التطبيق حينئذ والذي هو بعض من مصاديق تجاربناالسياسيه التاريخيه.. المفارقه لقيم الدين المطلقه المتمثله في الطهر والحريه والعداله والمساواة..وكف اﻻيدي عن اﻻذي وعدم الولوغ في المال الحرام والدم الحرام..الي أخره..من المبادئ التي تعلي من قيمة اﻻنسان وتمنع الحط من قدره وإزدراءه..إذاإخفاق التجارب التي تعتلي صهوة الدين لتحقيق منافع دنيويه او التي بدأت بأخﻻص وانحرف المسار بفعل بعض بنيها اوغير ذلك من اﻻسباب..ﻻيطعن بتاتا في الدين كفاعل اساسي من مفاعيل النهوض والتقدم..ومن اهم مصادرالثراء القيمي واﻻخﻻقي..ولهذا فعلي الحاكميين الجدد ان يسعوا لتمتين وتقويه هذه القيم..فإذا اصابتنا بعض العثرات واعترضتنا بعض المصاعب ..فﻻنيأس وﻻتخور العزائم انما نسعي ﻻجتراح اﻻفكار لتوفير البدائل للنهوض من الكبوات وإستعدال المسير..وذلك بإيجاد الحلول وإستشراف المستقبل وتوقع أسواء اﻹحتماﻻت واﻹستعداد

لتﻻفيها..فإن انغلقت ابواب الغيث وغيض الماء في اﻻوديه والسهول..كان لنا مخزوننا الذي تدبرناه لمثل هذا اليوم العصيب.. الذي يكفينا مذلة السؤال..وإن فتحت السماء ابوابها بالماء المنهمر وفاضت اﻻنهار والوديان..شكرنا الله معطي النعم ومانح الغيض والفيض..وخزنا مياهنا في السدود..لتعطي كهرباء..ومياه تغطي السهول والوديان..لصالح اﻻنسان والحيوان وكل دواب اﻻرض..حينها لن تتحول النعمه لنقمه..تجعلنا نكثر الصراخ واﻻستغاثه ونستجدي يد العون من اصحاب الصحاري الجافه واﻻوديه القفر لنجدتنا.

لكل ذلك فعلي قوي الحريه ان تدرك انه منوط بها التركيز علي اعاده تعريف بعض المفاهيم:-

-عليها ان تدرك ان الموروث الثقافي والديني والروحي اي كان مصدره مكون اساسي من شخصيه من تريدان تحكمهم..وﻻمجال ﻻقصاء اي عنوان من هذه العناوين..فالمعيارهو المواطنه ومن بعدذلك فللجميع الحريه فيما يعتقدون .

-من حق اﻻخر ان يكون آخرا..سوي كان سياسيااوثقافيااو اجتماعيا مادام ألتزم بمنظومه القيم الكليه التي تحفظ تماسك المجتمع وترابطه ووحدته.

-يجب ان تتنزل شعارات الثورة(حرية..سلام..وعداله)واقعا يمشي بين الناس..ﻻكشعارات العهد السابق التي افرغت من معناها ومضامينها..فالتسيب في العمل ظلم..واﻻنضباط عدالة..والتبطل عن العمل يخل بالسﻻم اﻻجتماعي والسياسي والعمل والجد سﻻمه للمجتمع..واﻻعتداء علي المعلمين واساتذة الجامعات من قبل الطﻻب والتعرض ﻻئمه المساجد ولكبارالسن من قبل من هم في سن ابنائهم بالقول والفعل..تجاوزا وليست حريه..تجاوز ينخر في قيم توافق عليها المجتمع طوعا وتراضيا..والمساس بها يخل بنظمه ويخلط المعاييرفيه وتضطرب تراتيبيه ضروريه لعدم انزﻻقه للمجهول..وماذهبت مجتمعات للمجهول اﻻبفضل خلل هيكلي اصابهاومن ثم اعطبها وعجزت من بعدذلك علي لم شعثها ومداواة تشظيها..فالنحذر..اختلف مع معلمك..اواستاذك الجامعي..او امام مسجدك..اوشيخ قبيلتك..اوعمدتها وشرتايها..اختلف حتي مع والدك..وعمك..وخالك..واخيك اﻻكبر..كل ذلك مقبول ومرحب به…ولكن في اطاره القيمي التربوي واﻻخﻻقي..وفي اطار ماترفعه من شعارات..فﻻ يجوز ان تدعو للشئ ونقيضه في آن واحد.

اعزائي الحكام الجدد..جاء اوان الجد..ووقت تنزل الشعارات علي ارض الواقع..انقضت مرحله الثورة واخراج الهواء الساخن من الصدور..وجاءت مرحلة الدوله والمسئوليه عن الجميع…ومع بلوغ الطموحات سقفا عاليا بفضل خطابكم الملئ باﻻمل والتفاؤل..انتم اﻻن علي المحك والكرة في ملعبكم..ولم تعودوا في البر لتعوموا فيه..ولكنكم في لجه بحر متﻻطم اﻻمواج..تبحر فيه سفينه محمله بهموم وطن اقعدته الرزايا والمحن..يحتاج لقبطان ماهر يعبرها لبر اﻻمان..فهل انتم كذلك؟!! دعونا نري مقبﻻت اﻻيام ماذا تخبيء