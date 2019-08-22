هلا جلست في بيت أبيك وأمك يا عمر؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى اولى جلسات محاكمة الطاغية المخلوع عمر البشير اضحك الناس فى الداخل والخارج وهو يظن انه يدفع عن نفسه التهمة ويبرئ نفسه مما تم توجيهه له من مخالفات تكفى ادانته فى اى واحدة منها الى الحكم عليه بالسجن طويلا ناهيك عن جرائم اخرى فى سجل الرجل المتسخ تقوده اقلها الى حبل المشنقة ، لكنه وفى كلام لايصدر الا عن الجهلاء او المخبولين قال ان الاموال التى ضبطت بمنزله ويساءل عنها الان لاتخص الدولة ولاعلاقة لها بالخزينة العامة وانما هى منح وهبات وهدايا شخصية موضحا ان رئيس دولة الامارات اهداه مليون دولار وانه لم يصرف منها شيئا ولايدرى اين ذهبت (يعنى فقدها) ، اضافة الى ٢٥ مليون دولار اهداه اياها ولى العهد السعودى الامير محمد بن سلمان وذلك عبر مدير مكتبه حاتم حسن بخيت ، وهناك ٣٥ مليون دولار جاءه بها هدية مدير مكاتبه السابق فى القصر والحزب الفريق طه عثمان الحسين وانها من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز ، ولم ينس المخلوع ان يشير الة انه سلم عبد الرحيم دقلو (شقيق حميدتى) مبالغ من الاموال لايدرى الان كم هى ولا ماذا فعل بها .

ونتساءل والحيرة تملأ جوانحنا هل حقا كان البشير بكامل وعيه وهو يقول مايقول ؟ ام تراه ذلك العبيط الذى لايعرف معنى قوله ؟

دعونا ناخذ الرجل باقراره ولانذهب معه بعيدا ولنقف فقط فى ماقال ونساله لماذا تهدى اليك الاموال الطائلة بصورة شخصية ؟ ولماذا ان جاءتك لم تصرفها فى ما يعود بالنفع على الناس ؟ الست الرئيس الفعلى للبلد وعليك حل مشاكلها او الاقرار بالعجز والتنحى ؟ ألم توقع أواخر حكمك الاغبر على قانون يجرم كنز المال؟ فلماذا تكنز المليارات وتخزنها فى دارك – وهى ليست لك وانما وصلتك بحكم منصبك – بينما تحاكم بالسجن والمصادرة من احتفظ بالقليل من امواله التى اكتسبها بطريق شرعى ولاشبهة فيها ؟ هل هذا عدل وانصاف ؟ هل هذه تعاليم الدين التى ظللت ترفعها وتنادى بها كذبا ونفاقا ؟ ثم ما الذى يجعل زعماء الدول يهدون اليك الاموال ؟ وهل اهدوكها باعتبارك رئيس البلد ام بوصفك مواطنا عاديا ؟ ألم تسمع بما ورد فى الاثر من الانكار على عامل الصدقات لبيت مال المسلمين وهو يدعى تلقيه هدية ؟ ألم تسمع القول هلا جلس فى بيت ابيه وامه لينظر أيهدى له ام لا ؟ ونقول لك هلا جلست فى بيتك لتنظر ايهدى لك ام لا ؟