“حمدوك” يكشف عن ملامح برنامجه للإصلاح الاقتصادي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دعا رئيس الوزراء السوداني، د. عبد الله حمدوك، إلى عقد مؤتمر اقتصادي جامع للنهوض بالاقتصاد المحلي، بمشاركة الكفاءات الوطنية خارج البلاد. وقال حمدوك في تصريحات صحافية، إن النهوض بالاقتصاد يتطلب إصلاح للخدمة المدنية. Advertisements وينتظر أن يؤدي حمدوك القسم رئيساً لوزراء السودان، يوم الأربعاء، لقيادة المرحلة الانتقالية. وأعتبر حمدوك الثقة التي حظي بها بأنها عبء كبير، متعهداً بأن يكون رئيساً قومياً لصالح كل السودانيين.

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