صحيفة تكشف عن التطورات الأخيرة في صفقة نيمار والعرض الجديد من...

الخليج 365 :

كشفت صحيفة ”سبورت“ تطورات جديدة في مفاوضات نادي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، لاستعادة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف البلوغرانا مرة أخرى.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إن مسؤولي نادي برشلونة ينتظرون رد باريس سان جيرمان على العرض الرسمي الذي قدموه للحصول على خدمات نيمار، والذي يتضمن استعارة اللاعب لمدة موسم، مع وجود شرط إلزامي بشرائه في نهاية فترة الإعارة منتصف عام 2020.

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وأكدت أن إدارة برشلونة وضعت سقفًا للصفقة لا يتعدى الـ160 مليون يورو، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى رفض العرض، كون نادي باريس سان جيرمان يرى أن قيمة نيمار لا تزال في حدود الـ200 مليون يورو، كما أن بطل فرنسا يريد الحصول على المقابل المادي مباشرة دون تأجيل.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن مسؤولي برشلونة يعارضون رفع سعر نيمار عن 160 مليون يورو، كون قيمة اللاعب تراجعت كثيرًا خلال الموسمين الماضيين، بعد رحيله عن البارسا إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

ونوهت ”سبورت“، المقربة من إدارة برشلونة، إلى نقطتين في صالح البارسا خلال المفاوضات الجارية الآن، الأولى هي انفتاح مسؤولي باريس سان جيرمان على الصفقات التبادلية، وذلك للمرة الأولى منذ بدء المباحثات، والثانية هي تراجع فرص ناديي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في ضم نيمار، وبالتالي فإن برشلونة أصبح الخيار الوحيد المتاح أمام سان جيرمان للتخلص من اللاعب.