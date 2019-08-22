إرتفاع أسعار العقارات والأراضي لقلة العرض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت جولة في أسواق العقارات عن ارتفاع ملحوظ في أسعارها، عزاه التجار لندرة المعروض إلى جانب مشكلة شح السيولة، متوقعين حدوث المزيد من الارتفاع في الأيام المقبلة، خاصة مع نشاط الحركة بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال صاحب وكالة البروج العقارية السياب علي نصر الله، فى حديثه لـ(السوداني)، إن هناك ارتفاعاً في أسعار العقارات، مبيناً أن سعر المتر المربع في منطقة الرياض يتراوح ما بين 1200 إلى 1500 دولار وفي الطائف ما بين 800 إلى 1000 دولار، فيما يتراوح سعر المتر المربع في منطقة أركويت والمعمورة ما بين 30 إلى 40 ألف جنيه، ما يعادل 400 إلى 600 دولار، مشيراً إلى أن المنزل طابق أرضي في هذه المناطق لا يقل عن 25 مليون جنيه، والمنزل من طابقين 35 مليون جنيه.

وأوضح تاجر العقارات في الخرطوم أحمد علي، أن سعر القطعة 300 متر2 درجه ثالثة في منطقة الأزهري تتراوح ما بين 3500 إلى4ملايين جنيه، بينما يتراوح سعر المنزل من طابق واحد ما بين 7إلى 7,500 ملايين جنيه ويتراوح سعر القطعة الدرجه الأولى من 7إلى 9 ملايين جنيه، وذلك باختلاف المربعات، كما بلغ سعر المنزل المكون من طابق أرضي في الدرجة الأولى 15مليون جنيه والمنزل من طابقين 25 مليون جنيه.

وأشار تاجر العقارات محمد أحمد صديق، إلى أن سعر القطعة 360 إلى 400 متر2 في منطقة الصحافة يتراوح مابين 8 إلى 9 ملايين جنيه، وبلغ سعر المنزل من طابق واحد 15 مليون جنيه، فيما يتراوح سعر القطعة 300 متر2 الدرجه الثالثة في منطقة جبرة ما بين 5 إلى 6 ملايين جنيه، كما بلغ سعر المنزل من طابق واحد أرضي حوالي 12 مليون جنيه، وقال إن سعر القطعة 400 متر2 في مناطق شرق النيل الجريف والفيحاء وحي الهدي، يتراوح ما بين 6 إلى 8 ملايين جنيه، إضافة إلى أن سعر المنزل من طابق واحد بلغ 15 مليون جنيه ومن طابقين 25 مليون جنيه.