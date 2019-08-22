شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يصل الخرطوم بعد قليل على متن الخطوط الجوية الإثيوبية الدكتور عبد الله حمدوك رئيسا الوزراء القادم ويؤدي القسم في الساعة التاسعة من مساء اليوم كرئيس لوزراء الحكومة المدنية الإنتقالية في البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : حمدوك في الخرطوم بعد لحظات…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.