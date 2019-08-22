الحلانا من الإنقاذ يحلنا من مجلس سوداكال.. بقلم اسماعيل حسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* بسؤالي عن السبب الذي منع إبراهومة من إشراك المحترف الغاني مايكل في مباراة أهلي مروي الأخيرة؛ علمت أنه لم يحصل على الإقامة بعد..

* اي والله لم يحصل على الإقامة بعد.. مع أنها لا تكلف سوى يومين إذا تحرك المجلس بشكل جاد… وإذا بالغت ثلاثة أيام..

* قبل ذلك علمت أن اللاعب لم يتسلم اي دولار من مبلغ التعاقد المتفق عليه (عشرة آلاف دولاراً).. ولا راتبه الشهري البالغ (أربعة آلاف دولاراً)!!!!

* وعلمت كذلك .. أو بالأصح بعث لي وسيط اللاعب الذي تكفل بإرساله إلى السودان – الابن أحمد السوداني المقيم بالارجنتين – الصور التي بعثها له اللاعب عن الشقة التي طُلب منه الإقامة فيها.. وحقيقة خجلت لمجلس الإدارة وللمريخ العظيم من أن يكون سكن نجومه المحترفين بهذه القذارة والوساخة التي لا تليق حتى بلاعبينا الوطنيين..

* للأسف اللاعب رفع الأمر إلى وكيله.. والوكيل بدأ في إعداد ملف لرفعه إلى الفيفا.. وبالتالي فإن المريخ سيدخل في دوامة أخرى تضاف إلى دوامة مدربه السابق غارزيتو..

* ويبقى السؤال.. طالما أن سوداكال يعجز عن سداد مستحقات المحترف الغاني مايكل.. لماذا طلب حضوره على وجه السرعة، وكلف وسيطه ثمن التذاكر ومشقة الحجز له في اليوم التالي مباشرة ؟؟!!

* مما قاله لي وسيط اللاعب إن سوداكال وصلته معلومة من احدهم بأن اللاعب (ماسورة).. والغريب أنها عندما وصلته لم يكن مايكل أدى اي تمرين أو مباراة ودية أو رسمية.. فعلى اي أساس تم الحكم عليه..

* شخصيا كنت قد اتصلت بالكابتن إبراهومه.. وأكد لي أن اللاعب في حساباته لو سويت أموره.. وبالفعل أشركه في مباراة ودية شوطا كاملا.. واظهر قدرات ومهارات عالية كمهاجم حريف وجيد..

* عموماً الطريقة التي تعامل بها سوداكال وأعضاء مجلسه مع ملف المحترف الغاني؛ أكّدت – بما لا يدع مجالاً للشك – أنهم سنة روضة إدارة.. وأقل من قامة المريخ الزعيم الكبير الذي تعاقب على رئاسته وعضوية مجالسه؛ عظماء وفطاحلة كثر..

* و(أزيدكم من الشعر بيت)…. قبل المباراة الإفريقية اتصلت بمساعد الرئيس الأخ على أسد استفسره حقيقة ما تردد في الصحف عن أن اسم اللاعب لم يُرفع ضمن الكشف الأفريقي ، فأبدى دهشته وأكد أنه مرفوع.. ووعدني بمزيد من التأكد عن طريق المكتب التنفيذي وإفادتي.. وبالفعل إتصل بي بعد ساعة تقريباً، وأكد أن اسم اللاعب مضمن في الكشف الأفريقي.. وإذا بنا نتفاجأ بعد ذلك أنه مبعد من مباراة شبيبة القبائل بحجة أنه غير مسجل في الكشف الأفريقي..

* ما هذه الفوضى يا مجلس سوداكال.. ؟؟

* و(أزيدكم بيت تاني)….. عندما بدأت قضية غارزيتو تطفو على السطح قبل عدة أشهر.. قدت تحركاً مع مترجم غارزيتو الابن الحبيب سفيان.. وجمعت بينه وبين مجلس الإدارة في لقاء بالمكتب التنفيذي، وتولى سفيان خلاله تقديم تفصيل شاف واف عما تسلمه غارزيتو من المريخ، وما تبقى له….. ومع مستحقات ابنه كان كل المطلوب مائة وخمسين ألف دولار لا يرفض الفرنسي برمجتها حسب تأكيدات سفيان.. وبرضو ضرب المجلس الطناش طوال الأشهر الفائتة، ليرفع غارزيتو في النهاية قضيته إلى الفيفا، وتمنح هذه الأخيرة مجلس المريخ فترة شهر للرد على شكوى غارزيتو علما بأن المطالبة ارتفعت إلى أربعمائة ألف دولاراً..

* إذا لم تدفع لا ندري بماذا ستحكم الفيفا هذه المرة..

* ختاماً… الحلانا من الإنقاذ يحلنا من مجلس سوداكال.. ولن أزيد..

آخر السطور

* * كم كانت سعادتي كبيرة وعميقة وأنا أطالع السطور التي بعث لي بها عضو قروبات ناديك يناديك الابن ابو باسل، وزف من خلالها البشرى بأنه والباشمهندس الطيب حمد، سيقومان بأداء مناسك العمرة في اليومين القادمين، ووهبها لروح فقيد المريخ محمد علي محمد عبد الله د؛ الشهير بمحمد العربي..

* نسأل الله أن يتقبلها في ميزان حسناته وحسناتهما..

* وهذه سيرة للفقيد علها تساعد في عملية التوثيق الذي يفكر بعض أصدقائه في إعداده وطباعته في كتيب صغير.

* الموطن الأصلي للفقيد نهر النيل.. شندي.. منطقه العوتيب..

* المراحل الدراسية.. الأساس مدرسه العوتيب.. والثانوية مدرسه شندي الثانويه.. ثم جامعه النيلين..

* متزوج وأب لأربعه أطفال

مومن ١٠ سنوات، وملاذ ٨ سنوات، وميناس٦ سنوات، ومشكاة ٤ سنوات..

* لهم الرحمة والمغفرة سائلين الله أن يجمع بينهم في أعلى مراتب عليين..

* وكفى.