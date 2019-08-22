وهذا المنشور وفقا لموقع "بيزنس انسايدر" البريطانى، مجرد خدعة، كما أنه ليس جديد إذ ظهر أول مرة فى عام 2012، وأعيد نشره هذا الأسبوع.
يقول النص فى المنشور: "لا يعطى انستجرام أو أى كيانات مرتبطة به إذن لاستخدام صورى أو معلوماتى أو رسائلى أو منشورات فى الماضى والمستقبل، وبهذا البيان، أقوم بإخطار Instagram بأنه ممنوع تمامًا الكشف أو نسخ أو توزيع أو اتخاذ إجراء ضدى بناءً على هذا الملف الشخصى أو محتوياته".
وبعيدا عن هذا المنشور، فعلى أرض الواقع أنك منحت بالفعل جميع هذه الحقوق لانستجرام فى اللحظة التى قمت فيها بالتسجيل، ويمكن العودة للنظر فى شروط الخدمة للتأكد من ذلك.
وتنص على تلك الشروط على الآتى :"نجمع المحتوى والاتصالات والمعلومات الأخرى التى تقدمها عند استخدام منتجاتنا، بما فى ذلك عند التسجيل للحصول على حساب، وإنشاء المحتوى أو مشاركت، والرسائل مع الآخرين".
فى قسم آخر من تلك الاتفاقية، يوضح انستجرام بالضبط ما سيحصل عليه من هاتفك عند منحه الموافقة على بعض الأذونات، وهو شرط لاستخدام Instagram.
وتشير التقارير إلى أن انستجرام بالفعل يقوم بتجميع بيانات موقعك والجهاز الذى تستخدمه والشبكة التى تستخدمها، ويمكنه الوصول إلى مكتبة الصور بأكملها، وقد تم السماح بكل هذا صراحة من قبل كل واحد من مستخدمى الشبكة البالغ عددهم مليار مستخدم.
كانت هذه تفاصيل خبر منشور مزيف جديد ينتشر على انستجرام يحذر المستخدمين من سياسة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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