منشور مزيف جديد ينتشر على انستجرام يحذر المستخدمين من سياسة جديدة

إذا كنت قد قضيت أى وقت على تطبيق انستجرام خلال الأسبوع الماضي، فلا شك أنك شاهدت صورة تحذر من بعض الأمور المتعلقة بسياسة الخصوصية على التطبيق الشهير، وتحذر الصورة: "لا تنس غداً أن انستجرام سيبدأ العمل بسياسة جديدة حيث يمكنهم استخدام صورك، لا تنسى الموعد النهائى اليوم !!!"

وهذا المنشور وفقا لموقع "بيزنس انسايدر" البريطانى، مجرد خدعة، كما أنه ليس جديد إذ ظهر أول مرة فى عام 2012، وأعيد نشره هذا الأسبوع.

يقول النص فى المنشور: "لا يعطى انستجرام أو أى كيانات مرتبطة به إذن لاستخدام صورى أو معلوماتى أو رسائلى أو منشورات فى الماضى والمستقبل، وبهذا البيان، أقوم بإخطار Instagram بأنه ممنوع تمامًا الكشف أو نسخ أو توزيع أو اتخاذ إجراء ضدى بناءً على هذا الملف الشخصى أو محتوياته".

وبعيدا عن هذا المنشور، فعلى أرض الواقع أنك منحت بالفعل جميع هذه الحقوق لانستجرام فى اللحظة التى قمت فيها بالتسجيل، ويمكن العودة للنظر فى شروط الخدمة للتأكد من ذلك.

Advertisements

وتنص على تلك الشروط على الآتى :"نجمع المحتوى والاتصالات والمعلومات الأخرى التى تقدمها عند استخدام منتجاتنا، بما فى ذلك عند التسجيل للحصول على حساب، وإنشاء المحتوى أو مشاركت، والرسائل مع الآخرين".

فى قسم آخر من تلك الاتفاقية، يوضح انستجرام بالضبط ما سيحصل عليه من هاتفك عند منحه الموافقة على بعض الأذونات، وهو شرط لاستخدام Instagram.

وتشير التقارير إلى أن انستجرام بالفعل يقوم بتجميع بيانات موقعك والجهاز الذى تستخدمه والشبكة التى تستخدمها، ويمكنه الوصول إلى مكتبة الصور بأكملها، وقد تم السماح بكل هذا صراحة من قبل كل واحد من مستخدمى الشبكة البالغ عددهم مليار مستخدم.