مع جورج كلونى.. ديفيد أويلو ينضم لفريق عمل فيلم Good Morning Midnight

انضم النجم العالمي ديفيد أويلو لفريق عمل فيلم " Good Morning, Midnight " الذي يقوم ببطولته وإخراجه نجم هوليود الشهير جورج كلوني ، وحسب موقع " Variety " فإنه لم يكشف حتى الآن عن الدور الذي سيقدمه النجم الشهير .

يذكر أن ديفيد أويلو قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة ، ومن أبرزها " Red Tails " و " The Paperboy " و " Jack Reacher " و " Interstellar " و " Five Nights in Maine " و " A United Kingdom " و " Queen of Katwe " ، وغيرهم .