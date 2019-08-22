يذكر أن ديفيد أويلو قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة ، ومن أبرزها " Red Tails " و " The Paperboy " و " Jack Reacher " و " Interstellar " و " Five Nights in Maine " و " A United Kingdom " و " Queen of Katwe " ، وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر مع جورج كلونى.. ديفيد أويلو ينضم لفريق عمل فيلم Good Morning Midnight لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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