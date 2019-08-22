باكستان تتهم الهند بالاستعداد لارتكاب أعمال وحشية ضد الكشميريين

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن عمران خان قوله "إن الهند ليس من حقها احتلال كشمير"، مشيرًا إلى أنه سوف يسعى لكي تنصت جميع المحافل الدولية في العالم إلى أصوات الأغلبية المسلمة في كشمير".
وكانت السلطات الهندية أثارت مؤخرًا غضب باكستان بإلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير، فيما قامت خلال الـ24 ساعة الماضية باعتقال 30 شخصًا من سكان الإقليم في محاولة من جانبها للسيطرة على أعمال الاحتجاج على فرض الأحكام العرفية وإجراءات الإغلاق في كشمير.
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