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تعرف على أبطال الدورى السعودى للمحترفين قبل انطلاق الموسم الجديد

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تنطلق مساء اليوم الخميس، النسخة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين، بلقاء فريق النصر حامل اللقب ضد فريق ضمك الصاعد حديثا، ثم مواجهة الأهلى مع العدالة.

ويعد فريق الهلال أكثر الأندية تتويجا، بلقب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 4 ألقاب، فى أعوام 2010، 2011، 2017 و 2018، ثم النصر برصيد 3 ألقاب أعوام 2014، 2015 و أخيرا 2019.

وكان فريق اتحاد جدة صاحب لقب النسخة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، خلال موسم 2008 – 2009.

وجاء أبطال الدوري السعودي على النحو التالى:

2009 اتحاد جدة

2010 الهلال

2011 الهلال

2012 الشباب

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2013 الفتح

2014 النصر

2015 النصر

2016 الأهلى

2017 الهلال

2018 الهلال

2019 النصر

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