تعرف على أبطال الدورى السعودى للمحترفين قبل انطلاق الموسم الجديد

ويعد فريق الهلال أكثر الأندية تتويجا، بلقب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 4 ألقاب، فى أعوام 2010، 2011، 2017 و 2018، ثم النصر برصيد 3 ألقاب أعوام 2014، 2015 و أخيرا 2019.
وكان فريق اتحاد جدة صاحب لقب النسخة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، خلال موسم 2008 – 2009.
وجاء أبطال الدوري السعودي على النحو التالى:
2009 اتحاد جدة
2010 الهلال
2011 الهلال
2012 الشباب
2013 الفتح
2014 النصر
2015 النصر
2016 الأهلى
2017 الهلال
2018 الهلال
2019 النصر
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