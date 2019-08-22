أنقرة تكشف موعد قمة روسيا وإيران وتركيا

ونقلت وكالة "الأناضول" عنه قوله: "تحت رئاسة رئيسنا، سنعقد قمة ثلاثية في 16 سبتمبر في أنقرة بمشاركة روسيا وإيران".
وفي يوليو الماضي، أعلن ليفان جاجاريان السفير الروسي في طهران، أنه من المقرر عقد لقاء القمة بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا، في أواخر أغسطس.
وتعتبر روسيا وإيران وتركيا، الدول الضامنة للتسوية في سوريا.
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