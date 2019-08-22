دينامو زغرب يهزم روزنبورغ النرويجي في تصفيات دوري الأبطال

وأحرز هدفي الفريق الكرواتي كل من اللاعبين، برونو بيتكوفيتش، وميسلاف أورشيتش، في الدقيقتين (8 من ضربة جزاء، و28) على الترتيب.
وستتجدد المواجهة بين الفريقين في مباراة الإياب التي ستجمعهما، يوم الثلاثاء المقبل، في النرويج.
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