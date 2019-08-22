المؤتمر الشعبي يتوعد بمعارضة سلمية للحكومة الانتقالية في السودان

وأكد الأمين العام للحزب علي الحاج أن المؤتمر الشعبي والقوى السياسية المتحالفة معه في “تنسيقية القوى الوطنية” لن تخوض حربا مع الحكومة الانتقالية لكنها “ستعارضها بشكل سلمي، وستمزق الوثيقة”.
وأوضح الحاج أن الوثيقة الدستورية صاغها اشخاص “يعرفهم فردا فردا ولايمكن إعتبارها دستور انتقاليا” لكن يمكن التعامل معها كاتفاق سياسي.
وأضاف الحاج “لن تأتي الحركات المسلحة وتقاتل معنا وإذا أرادت ذلك فنحن نعارض بالكلمة لا بالحرب”.
وكان حزب المؤتمر الشعبي مشاركا في نظام الرئيس المعزول عمر البشير حتى لحظة سقوطه في أبريل رافضا دعوات تيارات داخلية بالانشقاق عنه والانضمام للاحتجاجات الشعبية .
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