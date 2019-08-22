تعرف على أبرز التحديات التي تواجه حكومة حمدوك في السودان

قال محمد عديلة عضو حزب الأمة السوداني، هناك 3 تحديات رئيسية أمام حكومة حمدوك في السودان، تتمثل في ضرورة الشروع في تكوين المفوضيات وإكمال الرافعة الثالثة من شعار الثورة وهو السلام وإيقاف الحرب.

وتابع، التحدي الآخر هو الدولة العميقة و تمكنها من أركان الدولة ونقل السودان لمرحلة جديدة في المحيط الدولي والعربي وتقديم عرابين للدول التي تضررت من سياسات النظام السابق، والتحدي الثالث هو الانتصار لمشكلات الناس ومعالجة حالة التردي الاقتصادي في البلاد.

وأوضح أن قوى الحرية و التغيير ستقدم 3 مرشحين لكل منصب وزراي ومن حق رئيس الوزراء أن يختار واحدا من بينهم ومن يراه أنسب باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية.