عبد الله حمدوك يدعو إلى ديموقراطية تعدُّدية في السودان

خطا السودان خطوة كبيرة في التحول تجاه الحكم المدنيّ بأداء رئيس وأعضاء المجلس السيادي الذي سيحكم البلاد خلال مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا، اليمين الدستورية، ثم أدى عبد الله حمدوك اليمين رئيسا لوزراء الحكومة الانتقالية الجديدة بالسودان .

وذكرت وكالة الانباء السودانية الرسمية أن حمدوك، دعا امس إلى إقامة ديموقراطية تعددية بعد 30 عاما من الحكم الاستبدادي.

ونقلت الوكالة عن حمدوك قوله إن «المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف من أجل بناء دولة قوية، مشيرا إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الأفريقية».

ودعا الى «إرساء نظام ديموقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين»، لافتا الى ان «النخب السياسية في السودان لم تتوافق منذ الاستقلال على إدارة خلافاتها عبر مشروع وطني جامع».

وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان ادى اليمين امس رئيسا لمجلس السيادة الذي سيدير البلاد لثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات بعد عقود من الحكم المستبد.

واكتمل يوم الثلاثاء تشكيل مجلس السيادة، المؤلف من 11 عضوا والذي سيدير البلاد لفترة انتقالية ويحل محل المجلس العسكري. ويتألف مجلس السيادة من ستة مدنيين وخمس شخصيات عسكرية.

وأدى تسعة من أعضاء المجلس اليمين خلال ساعتين تقريبا بعد أداء البرهان اليمين امس.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن العضو الأخير محمد حسن التعايشي سيؤدي اليمين في وقت لاحق لم يتم تحديده.

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ومع ذلك، عبر بعض أعضاء المعارضة والمحللين عن قلقهم إزاء احتمال ألا يحقق اتفاق تقاسم السلطة التوقعات في بلد هيمن عليه الجيش، بدعم من الإسلاميين، على مدى عقود.

وقال الرشيد سعيد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعد جزءا مهما من تحالف قوى الحرية والتغيير الذي تفاوض مع المجلس العسكري، إن بدء المرحلة الانتقالية يعني دخول أصعب مرحلة وهي البناء والإصلاح.

ومن بين العسكريين الذين أدوا اليمين الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، والذي كان نائب رئيس المجلس العسكري.

وأدى البرهان اليمين مرتديا الزي العسكري أمام رئيس القضاء في القصر الجمهوري في الخرطوم.

وأدى الأعضاء الآخرون اليمين أمام رئيس القضاء والبرهان بعد الظهر.

ويمثل مجلس السيادة، الذي عقد أول اجتماع له بعد وقت قصير من أداء الأعضاء اليمين، أعلى سلطة في البلاد حاليا لكنه سيمنح صلاحيات تنفيذية لمجلس الوزراء.

ويضم المجلس السيادي امرأتين، بينهما ممثلة عن الأقلية المسيحية في البلاد، وسيشرف على تشكيل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي.

