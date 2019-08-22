بالصورة: حرس رئيس الوزراء السوداني “عبد الله حمدوك” يثير التساؤلات بمنصات التواصل الإجتماعي

أثار طاقم الحراسة الخاص برئيس الوزراء السوداني للفترة الإنتقالية “عبد الله حمدوك”، أثار انتباه وتساؤلات رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365” .

بينما علق ناشطون بأن لأول مرة تتم حراسة شخصية رسمية بأفراد من قوى الحرية والتغيير، ذهب آخرون إلى أن بعضهم ينتمون لجهاز الامن السوداني.

كما جاءت ملاحظات وتحليلات نشطاء مواقع التواصل للغة الجسد ل “حمدوك”، وانفعال بعض حراسه مع حديثه ومنهم من ابتسم، فيما ظلوا يطوقونه بشكل لافت.

وكانت أنباء قد تحدثت في وقت سابق عن ابتعاث الحرس الرئاسي بطاقم حماية لاديس ابابا لمرافقة رئيس الوزراء السوداني الى الخرطوم.

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وجهزت إدارة المراسم منزل رئيس الوزراء الأسبق “معتز موسى” بالرياض لعبدالله حمدوك، مع توفير طاقم خاص من الحرس الوزاري والمركبات.

وكان “حمدوك” قد وصل العاصمة السودانية الخرطوم مساء الاربعاء، وأدى اليمين الدستورية امام رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيسا لوزراء الحكومة الإنتقالية، كاول رئيس وزراء بعد الإطاحة بنظام

البشير.

عاشَ “حمدوك” معظم أيّام حياته في السودان ودرسَ فيه حتّى حصل على بكالوريوس من جامعة الخرطوم ثمّ حصلَ على ماجستير ودكتوراة في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر فِي المملكة المتحدة.

كان يشغل منصب الأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة. عملَ كخبيرٍ اقتصادي وخبيرٍ في مجال إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديموقراطية والمساعدة الانتخابية.

رشحته آخر حكومة للإنقاذ قبل سقوطها وزيراً للمالية والإقتصاد لكنه اعتذر عن المنصب، لذا يرى فيه محللين بأنه قد حاز بذلك ثقة السلف والخلف وهو ماندر حدوثه في تاريخ البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)