ريال بيتيس يمازح ميسي بطريقة طريفة قبل مباراة الأحد

وكان الحساب الرسمي لبرشلونة على توتير قد نشر، صورًا لميسي، بعد عودته للتدريب الجماعي عقب إبلاله من الإصابة، واقترابه من اللحاق بمواجهة بيتيس يوم الأحد المقبل في إطار مواجهات الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني.
وقد مازح ريال بيتيس ميسي ومشجعي برشلونة بإعادة نشر إحدى الصور مصحوبة بتعليق طريف: "لا تستعجل العودة يا ليو.. أنت لست مضطرا إلى ذلك"
وكان العملاق الكتالوني قد خسر أول مبارياته في الليغا أمام أتلتيك بلباو بهدف مقابل لا شيء، وذلك في غياب نجمه الكبير ليونيل ميسي.
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