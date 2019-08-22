وارتفعت عقود خام برنت 27 سنتاً ليتحدد سعر التسوية عند 60.30 دولاراً للبرميل، لكن هبوطاً من أعلى مستوى للجلسة البالغ 61.41 دولاراً.
ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 45 سنتاً ليغلق على 55.68 دولاراً للبرميل، بعد أن سجل 57.13 دولاراً للبرميل.
وقلصت الأسعار مكاسبها بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة التي أظهرت زيادات أكبر من المتوقع في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة في الأسبوع الماضي.
وارتفعت مخزونات البنزين 312 ألف برميل، في حين نمت مخزونات منتجات التقطير 2.6 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات الخام 2.7 مليون برميل، متجاوزةً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تراجع بـ 1.9 مليون برميل.
وقال رئيس ريتربوش آند أسوسيتس، جيم ريتربوش، إن "الطلب على كل من البنزين ومنتجات التقطير يظل ضعيفاً فيما لا يُتوقع تحسن يذكر قبل نهاية السنة".
وظل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في بؤرة التركيز.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، هدد الأربعاء، قائلاً: "إذا توقفت صادرات النفط الإيرانية تماماً، فإن الممرات الملاحية لن تنعم بالأمن الذي كانت تنعم به من قبل"، محذراً واشنطن من تشديد الضغط على طهران.
وتزامن ذلك مع تصريحات لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال فيها إن طهران قد تأتي "بأفعال غير متوقعة"، رداً على السياسات الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتأثرت السوق أيضاً بضبابية توقعات الاقتصاد العالمي في ظل حرب التجارة الأمريكية الصينية.
وقال مدير أبحاث السلع الأولية في بنك ساكسو أولي هانسن: "النفط الخام لا يزال عالقا، فموجة الصعود المدفوعة بمشاعر الارتياح في الأيام الأخيرة لم تبدد الخوف من دفع مخاطر الركود السوق للانخفاض مجدداً".
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يستقر مع هبوط مخزون الخام الأمريكي وزيادة مخزون الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.