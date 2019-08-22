جوايدو: نظام مادورو "معزول" والمعارضة تزداد قوة

اعترف رئيس البرلمان الفنزويلي، المعارض خوان غوايدو، الأربعاء، بأنه يعلم بوجود اتصالات بين الحكومة الأمريكية ومسئولين كبار في حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ورداً على سؤال في مؤتمر صحافي حول علمه باتصالات كشفها الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، وأكدها بعدها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قال غوايدو: "نعم"، وأكد أن هذه المبادرة تاتي في إطار "استراتيجية كبرى" لـ"وقف اغتصاب" السلطة من قبل مادورو.

وقال غوايدو: "هناك بعض التفاصيل خرجت للنور بعد ثمانية أشهر صعبة، سبعة أشهر منذ تولينا رسمياً الرئاسة المؤقتة، والتي اعترفت بها 60 دولة في العالم".

وعن اعتراف مادورو بسماحه بهذه اللقاءات مع الولايات المتحدة بعدما نفاها الرجل الثاني في النظام الفنزويلي ديوسدادو كابيو، في وقت سابق، اعتبر غوايدو أن هذا دليل على "تناقضات النظام".

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واعتبر أن هذه الاتصالات تشير إلى أن المعارضة "تقوم بعملها" وحفزت عناصر دولية على الانخراط في الأمر.

واعتبر أن نظام مادور "معزول"، في حين أن المعارضة تقوى على المستوى الدولي.

وتشهد فنزويلا توتراً سياسياً منذ يناير(كانون الثاني) الماضي حين أدى مادورو اليمين الدستورية رئيساً للبلاد لـ 6 أعوام قادمة، دون اعتراف المعارضة أو المجتمع الدولي، بسبب منع مشاركة المعارضة في الانتخابات التي فاز فيها.

ورداً على ذلك أعلن القيادي المعارض ورئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، وحصل على دعم أكثر من 50 دولة، على رأسها الولايات المتحدة.