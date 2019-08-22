تركيا تعلن إطلاق المرحلة الأولى من خطة المنطقة الآمنة بسوريا

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الأمريكي مارك إسبر، حيث ناقشا آخر مستجدات إنشاء المنطقة الآمنة، وفق بيان صدر عن وزارة الدفاع التركية.
وعبر أكار خلال المحادثة، عن آرائه وتوقعاته حول المنطقة الآمنة شرق الفرات، وأكد ضرورة إنشائها في إطار الأسس المحددة في الجدول الزمني دون إضاعة الوقت، وفق البيان.
وقرر الجانبان عقد الوفدين العسكريين للبلدين لقاء في أنقرة بأقرب وقت، لبحث المراحل المقبلة للخطة المتعلقة بإنشاء المنطقة الآمنة.
وفي 7 أغسطس/آب، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء ”مركز عمليات مشترك“ في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمال سوريا.
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