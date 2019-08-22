كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أنه تم نقل رفات المليادير الأمريكي، المنتحر، جيفري إبشتاين، سرًا إلى فلوريدا في ضريح يهودي بجانب والديه “ بولين بولا وسيمور“.

ووُضع والد إبشتاين سيمور، في الضريح نفسه في عام 1991، حيث توفي عن عمر ناهز 74 عامًا، كما وضعت أمه بولين بعد وفاتها عام 2004.

ويُعتقد أن رفات إبشتاين نُقلت سرًا إلى فلوريدا في حافلة صغيرة سوداء عبر بوابات المقبرة مع مرافقة للشرطة.

ورفض موظفو المقبرة الكشف عن السبب وراء اللوحة التذكارية الغامضة الموضوعة في الضريح، وهي لوح أبيض فارغ، ويحتوي الضريح الذي يُعتقد أنه المكان الذي وضع رفات إبشتاين فيه، على لوحة جديدة غير مميزة.

وعندما اتصلت ”ديلي ميل“ بشقيقه، مارك إبشتاين للاستفسار عن الأمر، قال: ”إنه أمر ليس من شأن أحد“.

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وكان قد تولى شقيق إبشتاين ”مارك“ مسؤولية الجثة بعد أن تم الإفراج عنها الأسبوع الماضي من قبل مكتب الفحص الطبي في مدينة نيويورك.

ويختلف الضريح، الذي يتميز بالبساطة، بشكل صارخ عن العظمة التي يتمتع بها إبشتاين قبل أن تتسبب ادعاءات الاعتداء الجنسي على الأطفال في انهيار أسلوب حياته.

ومع ذلك، يُعتقد أن تكلفة قطع الأراضي والضريح تصل إلى 250.000 دولار، نظرًا لقربها من منطقة بالم بيتش الغنية.

وتوفي المليادير البالغ من العمر 66 عامًا بالانتحار في 10 أغسطس في زنزانته في نيويورك أثناء انتظار المحاكمة بتهمة الاتجار بالجنس للفتيات القاصرات.