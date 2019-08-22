استقالة مدير المنتخب الجزائري

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الأربعاء استقالة حكيم مدان من منصبه كمدير للمنتخب الوطني الفائز بكأس الأمم الأفريقية الشهر الماضي في مصر.

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه على الإنترنت اليوم ”برر مدان استقالته بالإرهاق الذي حل به بعد عامين قضاهما في هذا المنصب“.

وقال مدان في بيان له إنه تعرض لحملة استهدفته شخصيًا وكذلك الاتحاد المحلي فضلًا عن رغبته في إفساح المجال لمدير جديد للفريق يواصل المهمة.

وأشارت تقارير صحفية جزائرية إلى أن علاقة مدان بالمدرب جمال بلماضي كانت سببًا مباشرًا في استقالته.

وكان مدان لاعبًا دوليًا سابقًا في صفوف منتخب الجزائر فضلًا عن أنه أحد أبرز اللاعبين السابقين في شبيبة القبائل.