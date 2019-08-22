إسرائيل تقصف موقعًا لحماس في غزة

قصفت مقاتلات حربية إسرائيلية، ليل الأربعاء، موقعًا عسكريًا يتبع لحركة حماس، في قطاع غزة.

وقال شهود عيان، إن طائرات إسرائيلية، استهدفت موقعًا عسكريًا يتبع لكتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة حماس، غرب مدينة غزة.

ووفق مصادر طبية فلسطينية، لم يبلغ ”حتى اللحظة“ عن وقوع إصابات.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعقيبًا فوريًا على القصف، لكنه سبق أن أعلن الأربعاء رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث سقطت في منطقة مفتوحة.