إسرائيل تقصف موقعًا لحماس في غزة

وقال شهود عيان، إن طائرات إسرائيلية، استهدفت موقعًا عسكريًا يتبع لكتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة حماس، غرب مدينة غزة.
ووفق مصادر طبية فلسطينية، لم يبلغ ”حتى اللحظة“ عن وقوع إصابات.
ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعقيبًا فوريًا على القصف، لكنه سبق أن أعلن الأربعاء رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث سقطت في منطقة مفتوحة.
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