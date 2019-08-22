الدفاع الروسية تكشف سيناريو المناورات الاستراتيجية "المركز – 2019"

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن بعض التفاصيل لسيناريو تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "المركز – 2019" بصفتها أكبر التدريبات من هذا النوع في العام الجاري.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن التدريبات ستجري في الفترة ما بين 16 و21 سبتمبر في 6 ميادين تدريب للمشاة الميكانيكية، لكن بضعة مكونات لسيناريو التدريبات ستدور في ميداني التدريب التابعين للقوات الجوية والدفاع الجوي "أشالوك" و"سافاكوليفو".

وتقضي خطة المناورات بتدريب أفراد القوات المسلحة على خوض العمليات الحربية ضد التشكيلات المسلحة غير الشرعية. ولهذا الغرض ستستخدم بعض المواقع داخل روسيا وخارجها وكذلك مياه بحر قزوين حيث سيدور السيناريو البحري للتدريبات بالتعاون مع وحدات القوات البرية بغية حماية خطوط المواصلات البحرية من الإرهابيين.

ويتولى رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف، قيادة المناورات التي ستجري في المسار الاستراتيجي لوسط آسيا لمكافحة تشكيلات الإرهابيين من قبل تحالف الدول الذي يضم روسيا والصين وباكستان وكازاخستان وقرغيزيا والهند وطاجيكستان وأوزبكستان.

وسيشارك في المناورات 128 ألف جندي وضابط و20 ألف آلية من الأسلحة والمعدات الحربية، بما فيها 250 دبابة و450 عربة مدرعة و200 مدفع وكذلك 600 طائرة ومروحية و15 سفينة حربية ومساعدة.