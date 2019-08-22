الأمن المصري يقبض على عصابة بحوزتها مخدرات بقيمة 200 مليون جنيه في مصر

ضبطت قوات الأمن في مصر عصابة تدير معامل لتصنيع وتجهيز مخدر "الآيس – الشابو" بمحافظتي الجيزة والإسكندرية وصادرت 100 كيلوغرام منه بقيمة 200 مليون جنيه، في عملية ضد مروجي المخدرات.

وأشار بيان صدر عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى أن "التشكيل يتكون من 5 أشخاص، اثنان منهما يحملان جنسية دولة عربية، وقاموا بإعداد معامل لتصنيع وتجهيز مخدر الآيس، والذي يصنف من المخدرات التخليقية ذات التأثير المنشط شديد الخطورة على متعاطيه، وقاموا بإنتاجه بكميات كبيرة".

وأضاف البيان، أن "العصابة عملت على ترويج المخدر المصنع لعملائها بمختلف المحافظات مستغلة ندرته بسوق الاتجار غير المشروع، وسعت لإغراق البلاد منه مستعينة بالعناصر الإجرامية من ذوي الخبرة في تصنيع المخدرات".

وضبطت القوات الأمنية كذلك كمية من الأسلحة والهواتف ومبالغ مالية بحوزة المتهمين عدا عن المخدر. وجرى فتح تحقيق مع أفراد العصابة تمهيدا لترحيلهم إلى النيابة العامة لمحاكمتهم.