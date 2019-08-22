وأشار بيان صدر عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى أن "التشكيل يتكون من 5 أشخاص، اثنان منهما يحملان جنسية دولة عربية، وقاموا بإعداد معامل لتصنيع وتجهيز مخدر الآيس، والذي يصنف من المخدرات التخليقية ذات التأثير المنشط شديد الخطورة على متعاطيه، وقاموا بإنتاجه بكميات كبيرة".
وأضاف البيان، أن "العصابة عملت على ترويج المخدر المصنع لعملائها بمختلف المحافظات مستغلة ندرته بسوق الاتجار غير المشروع، وسعت لإغراق البلاد منه مستعينة بالعناصر الإجرامية من ذوي الخبرة في تصنيع المخدرات".
وضبطت القوات الأمنية كذلك كمية من الأسلحة والهواتف ومبالغ مالية بحوزة المتهمين عدا عن المخدر. وجرى فتح تحقيق مع أفراد العصابة تمهيدا لترحيلهم إلى النيابة العامة لمحاكمتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن المصري يقبض على عصابة بحوزتها مخدرات بقيمة 200 مليون جنيه في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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